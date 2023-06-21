Galatasaray taraftarları Fethiye'de deniz dibinde şampiyonluk kutladı

Galatasaray'ın bu yıl Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından taraftarlar, Fethiye'de deniz dibinde pankartlı kutlama yaptı. Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği yetkilileri, Galatasaray'ın şampiyonluğunu su altında kutlamak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a ulaştı. Dalış teknesiyle Dalyan Koyu'na açılan grup, su altında 'Biz Galatasaray Cumhuriyeti değil, Cumhuriyet'in Galatasaraylı çocuklarıyız' yazılı pankart açtı. Etkinlikte 'Şampiyon Galatasaray' yazısı ve Mauro Icardi'nin fotoğrafı yer aldı.