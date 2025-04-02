Galatasaray Taraftarları Fenerbahçe Derbisi İçin Stadyumda
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, Ülker Stadyumu'na otobüslerle gelerek stadyuma giriş yaptı.
Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu'na geldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray bugün saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar da deplasman tribününde yer alacak. RAMS Park'ta toplanan taraftarlar, 28 otobüsle müsabakanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi. Taraftarlar, bilet ve üst aramalarının yapılmasının ardından stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor