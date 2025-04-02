Galatasaray Taraftarları Fenerbahçe Derbisi İçin Stadyumda

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu'na geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray bugün saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar da deplasman tribününde yer alacak. RAMS Park'ta toplanan taraftarlar, 28 otobüsle müsabakanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi. Taraftarlar, bilet ve üst aramalarının yapılmasının ardından stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL