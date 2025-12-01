Haberler

Galatasaray Taraftarları Fenerbahçe Derbisi İçin Kadıköy'e Gitti

Galatasaray Taraftarları Fenerbahçe Derbisi İçin Kadıköy'e Gitti
Güncelleme:
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için sarı-kırmızılı taraftarlarını Kadıköy’deki stadyuma uğurladı. Yaklaşık 2 bin 500 taraftar, yoğun güvenlik önlemleri altında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.

Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar stadyuma geldi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar da takımlarını Kadıköy'de deplasman tribününden destekleyecek. RAMS Park'ta toplanan yaklaşık 2 bin 500 taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 28 otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri altında mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, üst aramalarının ardından tribüne alındı. - İSTANBUL

