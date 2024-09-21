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Galatasaray Taraftarları Fenerbahçe Derbisi İçin Kadıköy'e Gitti

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Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi. 28 otobüsle Kadıköy'e hareket eden taraftarlar, stadyuma ulaştı.

- Galatasaray taraftarı stada geldi

İSTANBUL - Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek Galatasaray taraftarları, Ülker Stadyumu'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray saat 20.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı taraftar da takımlarını Kadıköy'de destekleyecek. RAMS Park'ta toplanan taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 28 otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribünlere girdi.

Galatasaray Taraftarları Fenerbahçe Derbisi İçin Kadıköy'e Gitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor

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