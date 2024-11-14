Galatasaray Taraftarları Derneği'nden Eğitime Destek
Manisa'nın Salihli ilçesinde Galatasaray Taraftarları Derneği, 12 öğrenciye burs vermeye başladı. Dernek Başkanı Uğur Özçelik, eğitim desteğini sürdüreceklerini açıkladı.
Manisa'da Salihli ilçesinde örnek bir davranışa imza atan Galatasaray Taraftarları Derneği, öğrencilere burs vermeye başladı.
Salihli'de anlamlı etkinliklere imza atan Uğur Özçelik Başkanlığı'ndaki Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği yönetimi, aldığı karar doğrultusunda 3'ü üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 12 öğrenciye burs vermeye başladı.
Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirten Dernek Başkanı Özçelik "Galatasaray'ın 24'üncü şampiyonluğunda 12 öğrencimize burs vermeye başladık. 25'inci şampiyonlukta bu sayımızı artırmayı düşünüyoruz" dedi.
Özçelik, burs konusunda emeği geçen sarı kırmızı renklere gönül veren herkese teşekkür etti. - MANİSA