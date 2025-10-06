Haberler

Galatasaray Taraftarları Derneği, 15 Öğrenciye Burs Verdi

Galatasaray Taraftarları Derneği, 15 Öğrenciye Burs Verdi
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Galatasaray Taraftarları Derneği, bu yıl 15 öğrenciye burs vererek eğitime destek olma geleneğini sürdürdü. Başkan Uğur Özçelik, burs sayısını artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Galatasaray Taraftarları Derneği, öğrencilere burs verme geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Başkan Uğur Özçelik öncülüğünde anlamlı etkinliklere imza atan dernek yönetimi, aldığı karar doğrultusunda bu yıl 7'si üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 15 öğrenciye burs vermeye başladı.

Dernek Başkanı Özçelik, eğitime destek olmayı sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi: "Galatasaray'ın 24'üncü şampiyonluğunda 12 öğrencimize burs vermeye başlamıştık. 25'inci şampiyonlukta bu sayıyı artırmayı hedeflemiştik. Geçtiğimiz yıl 12 öğrenciye burs verirken, bu yıl bu sayıyı 15'e çıkardık"

Özçelik, burs çalışmalarına katkı sağlayan tüm Galatasaraylılara teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
