Galatasaray Taraftarları Derbi İçin Toplanıyor

GALATASARAYLI taraftarlar derbiye gitmek için RAMS Park'ta toplanmaya başladı.

Fenerbahçe derbisini izlemek için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'nda toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, bilet ve güvenlik kontrolünün ardından otobüslere bindirilecek. 15.30 gibi 30 otobüsle Kadıköy'e hareket edecek Galatasaray taraftarlarına polis de eşlik edecek. 26 otobüsü dolduracak olan yaklaşık iki bin taraftar için 4 de yedek otobüs tahsis edildi. Galatasaray taraftarlarını taşıyan otobüsler çevre yolundan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaşınca deplasman tribününe alınacak.