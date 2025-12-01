Haberler

Galatasaray Taraftarları Derbi İçin Stadyuma Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı için sarı-kırmızılı taraftarlar, Chobani Stadyumu'na ulaştı. 30 otobüsle gelen taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

GALATASARAYLI taraftarlar, derbi için Chobani Stadyumu'na geldi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı stadyuma vardı.

30 otobüsle yola çıkan Galatasaraylı taraftarlar, polisin yoğun güvenlik önlemleri stada ulaştı. Tezahüratlar eşliğinde otobüslerden inen sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra sorunsuz bir şekilde stada giriş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp kemikleri çıkardılar

Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp bakın ne çıkardılar
Galatasaraylı futbolcular sahaya adım atar atmaz Kadıköy alev aldı

Bütün ülke bu maçı bekliyor! İşte Kadıköy'ün alev aldığı anlar
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.