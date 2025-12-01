Galatasaray Taraftarları Derbi İçin Stadyuma Geldi
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı için sarı-kırmızılı taraftarlar, Chobani Stadyumu'na ulaştı. 30 otobüsle gelen taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
GALATASARAYLI taraftarlar, derbi için Chobani Stadyumu'na geldi.
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı stadyuma vardı.
30 otobüsle yola çıkan Galatasaraylı taraftarlar, polisin yoğun güvenlik önlemleri stada ulaştı. Tezahüratlar eşliğinde otobüslerden inen sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra sorunsuz bir şekilde stada giriş yaptı.
