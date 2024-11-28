Galatasaray Taraftarları AZ Alkmaar Maçına Gitti
Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynanacak maç için AFAS Stadı'na hareket etti. Taraftarlar, stadyumda takımlarını coşkuyla destekliyor.
Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanacak maç için AFAS Stadı'na gitti.
Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın oynanacağı stada otobüslerle hareket etti.
Taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.
AZ Alkmaar ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, AFAS Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak.