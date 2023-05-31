Galatasaray Taraftarları Antalya'da Şampiyonluk Konvoyu Oluşturdu

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları, Antalya'da şampiyonluk konvoyu oluşturdu. Taraftarlar, Cumhuriyet Meydanı'nda buluşarak şampiyonluğu meşaleler, davullar ve müzik eşliğinde kutladılar.

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları, Antalya'da şampiyonluk konvoyu oluşturdu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sokağa çıkan taraftarlar üzerlerinde Galatasaray formaları, ellerinde bayrakları ile kornalar eşliğinde konvoy yaparken, buluşma adresleri Cumhuriyet Meydanı oldu.

Kendin farklı bölgelerinden araçlarla ve yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na gelen sarı-kırmızılı taraftarlar burada ellerinde meşaleler, davullar ve müzik eşliğinde dans edip şampiyonluğu kutladılar. Aynı anda Kültür ve Uncalı mahallelerinde de toplanan kalabalık da 23. şampiyonluğu doyasıya kutladı. - ANTALYA

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023