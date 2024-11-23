Galatasaray Taraftarından Yiğit Kurt'a Anma

Galatasaray taraftarı Bodrum FK müsabakası öncesi, Tottenham maçını izlemek için Bodrum'dan İstanbul'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt'u unutmadı.

Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maç öncesi Galatasaray taraftarı, Tottenham maçını izlemek için Bodrum'dan İstanbul'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt'u andı. Taraftarlar tribünün önüne 'Yiğit Adam' yazılı asarak Yiğit Kurt'a rahmet diledi. Galatasaray Kulübü yönetici, teknik heyet ve bazı futbolcular da sabah saatlerinde Yiğit Kurt'un kabrini ziyaret etmişti. - MUĞLA