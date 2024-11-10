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Galatasaray Taraftarından Atatürk'e Özel Koreografi

Galatasaray Taraftarından Atatürk'e Özel Koreografi
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Galatasaray taraftarları, Samsunspor maçı öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde özel bir koreografi gerçekleştirdi. Tribünlerde Atatürk'ün silueti ve 'Atam İzindeyiz' yazılı kartonlar açıldı, futbolcular ise Atatürk tişörtleri giydi.

Galatasaray taraftarları, Samsunspor maçı öncesinde bugün ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk için özel koreografi gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor'u konuk ettiği mücadelede, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk unutulmadı. Bugün ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk için tribünlerde koreografi yapıldı.

Kale arkasındaki Kuzey tribünündeki kartonlarda Atatürk'ün silueti yer alırken, Doğu tribününde yine kartonlarla 'Atam İzindeyiz' yazıldı. Ayrıca 'Dün, bugün, yarın; daima' pankartı asıldı.

Samsuspor taraftarları da beyaz kartonlarla koreografi gerçekleştirirken, 'Kasımda aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz aşkı anlatır' pankartını açtı.

İki takım futbolcuları ısınmada siyah Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle yer aldı. Seremoniye ise futbolcular ve hakemler, 'Ulu önder Mutafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz' pankartı ile çıktı.

Öte yandan ayrıca karşılaşma öncesinde Atatürk'ün sevdiği müzikler çalındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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