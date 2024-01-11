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Galatasaray Taraftarı Sivasspor Maçında Takımlarını Yalnız Bırakmadı

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Galatasaray taraftarı, Sivasspor ile oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve deplasman tribününün büyük bölümü doldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde futbolculara yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.

Galatasaray taraftarı, Sivasspor ile Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve deplasman tribününün büyük bölümü doldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oluyor. Takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, deplasman tribününün büyük kısmını doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde futbolculara yaptıkları tezahüratlarla destek verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

4 Eylül Stadyumu Galatasaray Sivasspor Sivas Futbol Spor Güncel Haberler

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