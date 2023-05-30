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Galatasaray Taraftarı Şampiyonluğu Tekirdağ'da Kutluyor

Galatasaray Taraftarı Şampiyonluğu Tekirdağ'da Kutluyor

Spor Haberleri

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Tekirdağ'daki sarı-kırmızılı taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutluyor.

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Tekirdağ'daki sarı-kırmızılı taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutluyor.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sarı-kırmızılı taraftarlar, sokağa dökülerek şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı.

Galatasaray taraftarı, konvoy yaparak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Toplanan kalabalık, konfeti patlatıp meşaleler yakarak, takımlarının bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Tekirdağ Spor Haberler

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