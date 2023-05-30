Galatasaray Taraftarı Şampiyonluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Kutluyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılarda taraftarlar da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak 23. şampiyonluğu kutluyor.