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Galatasaray Taraftarı Şampiyonluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Kutluyor

Galatasaray Taraftarı Şampiyonluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Kutluyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılarda taraftarlar da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak 23. şampiyonluğu kutluyor.

- Galatasaray taraftarı şampiyonluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutluyor

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılarda taraftarlar da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak 23. şampiyonluğu kutluyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Sarı-kırmızı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluğu kutlamaya başladı. Çok sayıda taraftar, tesislerin önünde 23. şampiyonluk sevincini meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak yaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri MKE Ankaragücü Galatasaray Spor Haberler

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