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Galatasaray Taraftarı Fenerbahçe Derbisine Özel Koreografi Gerçekleştirdi

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Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi için özel bir koreografi hazırladı. İki bölümden oluşan koreografide teknik direktörler, futbolcular ve görseller yer aldı. Tribünlerde ise ilginç pankartlar açıldı.

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisine özel koreografi gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Yaptığı koreografilerle adından çokça söz ettiren sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi için de özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray taraftarların yaptığı koreografi iki bölümden oluştu. İlk önce doğu tribününde kartonlarla 'Mayıslar bizimdir' yazısı yapıldı. Daha sonra kuzey tribününde 3 boyutlu koreografi gösterildi. Koreografide ilk olarak tahtanın önünde yer alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve 'Ders: Tarih, Konu: Şampiyonluk' yazıları yer aldı. Daha sonra diğer tarafta Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile sarı-lacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko ve Cengiz Ünder'in bulunduğu görsel gösterildi. Son olarak ise Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in oğlu Ciro'nun, Fenerbahçelileri gösterdiği görsel ortaya çıktı.

Öte yandan tribünlerde de 'Yaz tahtaya bir daha' ve 'Hababam Sınıfı sınıfta kaldı' yazıları ile 5. yıldıza göndermeli pankartlar açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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