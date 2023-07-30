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Galatasaray, taraftara açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu rövanşında Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını taraftara açık gerçekleştirilen idmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, taraftara açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu rövanşında Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını taraftara açık gerçekleştirilen idmanla sürdürdü.

Rams Park'ta düzenlenen imza töreninin ardından taraftarlarının önünde Litvanya ekibiyle yapacağı maç öncesinde antrenmana çıkan Galatasaraylı oyuncular, idmanda pas çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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