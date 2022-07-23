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Galatasaray, taktik çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, taktik çalıştı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın akşam saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Spor Haberler

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