Galatasaray-Sivasspor maçı başladı! Canlı anlatım

Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, Yiğidolar'ı İstanbul'da eli boş göndererek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Marcao ile sakatlıkları bulunan kaleci Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui, maçta forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Patrick van Aaholt, Ryan Babel ve Emre Kılınç da kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Medipol Başakşehir maçında görev alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Semih, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Kerem, Emre, Babel, Gomis.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Gradel, Erdoğan, Yatabare

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