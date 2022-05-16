Galatasaray Sutopu Takımı, şampiyonluk için havuza girecek - Haberler

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Galatasaray Sutopu Takımı, şampiyonluk için havuza girecek

AA - Emrah Oktay - Spor
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Galatasaray Sutopu Takımı, şampiyonluk için havuza girecek

Sutopunda Spor Toto Süper Lig final serisinin 3. maçı Galatasaray ile ENKA arasında yarın yapılacak.

İSTANBUL (AA) - Sutopunda Spor Toto Süper Lig final serisinin 3. maçı Galatasaray ile ENKA arasında yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde İstanbul Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.

Final serisinde 2-0 önde bulunan Galatasaray, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda sutopunda 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak. Mücadeleyi ENKA'nın kazanması durumunda ise final serisi 4. maça uzayacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Tozkoparan, İstanbul, Spor, Haberler

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