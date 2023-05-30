Galatasaray Süper Lig Şampiyonu Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu şampiyonluk ile beraber sarı-kırmızılı ekip 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu şampiyonluk ile beraber sarı-kırmızılı ekip 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyon oldu. Süper Lig'de 3 sezonun ardından şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılı ekip, 65 sezon oynadığı ligde 23'üncü kez bu sevinci yaşadı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk farkını da 4'e çıkardı.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023