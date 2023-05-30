Galatasaray Süper Lig Şampiyonu Oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu şampiyonluk ile beraber sarı-kırmızılı ekip 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu şampiyonluk ile beraber sarı-kırmızılı ekip 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı.
Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyon oldu. Süper Lig'de 3 sezonun ardından şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılı ekip, 65 sezon oynadığı ligde 23'üncü kez bu sevinci yaşadı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk farkını da 4'e çıkardı.TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK'UN 2'NCİ ŞAMPİYONLUĞU Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022-2023 şampiyonluğu ile ligdeki 2'nci şampiyonluğunu aldı. Daha önce Başakşehir'de görev yapan Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile lig şampiyonluğuna ulaşırken, 2017-2018 sezonunda Akhisar Belediyespor ile de Türkiye Kupası'nı kazandı.ICARDI ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN OLDU Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'da Mauro İcardi şampiyonluğun en önemli mimarlarından oldu. Devre arasında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılan Icardi, toplamda çıktığı 23 maçta; 21 gol atıp, 7 asistlik performans sergiledi.ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI İÇİN ELEME MAÇLARI OYNAYACAKSüper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek adına eleme turlarında mücadele edecek ve Şampiyonlar Ligi elemesine 2'nci turdan girecek.Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 16 kez grup aşamasında yer aldı.
Sizce #Fenerbahçe 'de kaçan şampiyonluğun sorumlusu kim?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023