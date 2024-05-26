Galatasaray Süper Lig Şampiyonu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray topladığı 102 puanla ligde puan rekoru kırarak sezonu tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 102 yaptı ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Aslan şampiyonluğunu da rekor puanla elde etti.

3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu. - KONYA