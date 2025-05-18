Galatasaray, Süper Lig Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray, Süper Lig Şampiyonluğunu İlan Etti
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Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, 25. kez şampiyonluğa ulaşarak taraftarlarını coşturdu. Kilis'te de renkli kutlamalar gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala Kayserispor'u evinde 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, üst üste 3. kez, toplamda ise 25. kez lig şampiyonu oldu. Sarı-kırmızılı takımın başarısı, sınırın sıfır noktası Kilis'te de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kilisli Galatasaray taraftarları ellerinde meşaleler ve bayraklarla sokaklara döküldü. Kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Bir taraftar, evcil köpeğine Galatasaray forması giydirerek sevincini paylaştı.

Öte yandan bazı Galatasaray taraftarları, Acun Ilıcalı'nın fotoğrafının yer aldığı temsili bir tabut taşıdı. Tabutun başında ise imam kılığına giren bir Galatasaray taraftarı yer aldı. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalar, Kilis'te adeta bayram havası estirdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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