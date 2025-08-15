Galatasaray, Süper Lig'e 2'de 2 ile Başladı

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek 6 puanla ligdeki yerini sağlamlaştırdı. İlk iki maçında 6 gol atan sarı-kırmızılar, kalesinde gol görmedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü evinde 3-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta da Gaziantep FK deplasmanında aynı skorla galip gelen Aslan, ilk 2 maçını 6 puanla tamamladı. Sarı-kırmızılar, 2 maçta 6 gol atarken kalesinde gol görmedi. - İSTANBUL

