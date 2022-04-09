Galatasaray, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 31 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 41 puanla 31. haftayı averajla 13. sırada tamamladı.

Son haftalarda çıkışa geçen Fenerbahçe ise ligde yaptığı maçların 16'sını kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 7'ini kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 31. haftayı elde ettiği 56 puanla üçüncü sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Nef Stadı'nda yapılan derbiyi, Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Feghouli yok, Kerem ve Mustafa Muhammed'in durumu belirsiz

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu ile dünkü idmanın bir bölümünde takımla çalışan Mustafa Muhammed'in derbinin kadrosuna alınıp alınmayacağına son antrenmanın ardından karar verilecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera ile Emre Kılınç, derbide de kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kadıköy'deki son 4 derbide 2 galibiyet 2 beraberlik

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 derbide mağlup olmadı.

Kadıköy'deki son yenilgisini, 2016-2017 sezonunda, 20 Kasım 2016'da oynanan maçta yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonraki 4 derbide rakibine boyun eğmedi.

Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynadığı son 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.