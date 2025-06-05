Galatasaray Süper Lig'de Seyirci Ortalamasında Zirveye Yerleşti

Trendyol Süper Lig'de şampiyon Galatasaray, evinde 42 bin 532 seyirci ortalamasıyla maçlarını oynadı ve bu alanda da zirvede yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu tamamlanırken, müsabakaları takip eden seyirci sayıları da belli oldu. Ligde bu sezonun şampiyonu Galatasaray'ın iç saha maçlarına en çok seyirci geldi. Sarı-kırmızılılar, 42 bin 532 seyirci ortalamasıyla bu alanda da ilk sırada sezonu tamamladı. Galatasaray'ı, Fenerbahçe ikinci ve Beşiktaş da üçüncü sırada takip ederken, Trabzonspor dördüncü, Samsunspor da beşinci oldu.

Süper Lig'de seyirci ortalamalarında ilk 5 şöyle:

1 - Galatasaray: 42 bin 532

2 - Fenerbahçe: 32 bin 530

3 - Beşiktaş: 27 bin 972

4 - Trabzonspor: 18 bin 380

5 - Samsunspor: 15 bin 903 - İSTANBUL