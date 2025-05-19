Galatasaray Süper Lig'de Şampiyonluğunu İlan Etti

GALATASARAY'ın Süper Lig'in 36'ıncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Bodrum'da taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Belediye Meydanında toplanan taraftarlar meşaleler yaktı, tezahüratlar ile şampiyonluğu kutladı. Ayrıca taraftarlar ellerinde sarı kırmızı bayrakları açarak araçları ile konvoy oluşturdu, kornoya basarak şehir turu attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor