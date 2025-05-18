Galatasaray, Süper Lig'de Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray, Süper Lig'de Şampiyonluğunu İlan Etti
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Gabonlu futbolcu Mario Lemina, elde edilen başarıdan dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Gabonlu futbolcu Mario Lemina, "Uzun, çok uzun bir yoldu ama başardık. Tarih yazıyoruz ve gerçekten mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğa ulaştıkları için çok gururlu olduğunu aktaran Lemina, "Takım adına gerçekten mutluyum, bunu hak ettik. Geldiğimden beri çok iyi maçlar oynadık ve bence gerçekten hak ettik. Gurur duyuyorum. Taraftarlardan, onların desteğinden gerçekten gurur duyuyorum. Teknik ekipten gurur duyuyorum, oyunculardan gurur duyuyorum. Uzun, çok uzun bir yoldu ama başardık. Tarih yazıyoruz ve gerçekten mutluyuz. Hedefim sahada her zaman en iyi olmak ve umarım daha fazlasını başaracağız" ifadelerini kullandı.

Gabonlu futbolcu, Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya ise, "Eğer elimden gelse yapardım ama onun kafasının içinde değilim. Gerçekten Galatasaray'ı sevdiğini düşünüyorum. Söyleyebileceğim tek şey bu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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