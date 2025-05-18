Galatasaray Süper Lig'de Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray Süper Lig'de Şampiyonluğunu İlan Etti
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Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonrasında futbolcular ve teknik ekip, sahada büyük sevinç yaşadı ve şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Kayserispor maçının bitiş düdüğünün ardından sahada büyük sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip, sahaya koştu ve şampiyonluğu beraber kutladı. Stadyumda ışık şov yapılırken, futbolcular da 25. şampiyonluğun sevincini sarı-kırmızılı taraftarlarla birlikte yaşadı.

Ayrıca stat hoparlörlerinden UEFA Şampiyonlar Ligi'nin müziği çaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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