Galatasaray Süper Lig'de Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Kayserispor maçının bitiş düdüğünün ardından sahada büyük sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip, sahaya koştu ve şampiyonluğu beraber kutladı. Stadyumda ışık şov yapılırken, futbolcular da 25. şampiyonluğun sevincini sarı-kırmızılı taraftarlarla birlikte yaşadı.

Ayrıca stat hoparlörlerinden UEFA Şampiyonlar Ligi'nin müziği çaldı. - İSTANBUL