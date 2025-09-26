Galatasaray, Süper Lig'de Rekor Başlangıç Yaptı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek en iyi lig başlangıcını yaptı.

Ligde son 3 sezondur şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk ile Süper Lig'deki ilk 7 maçını kazanarak yeni bir rekora imza attı.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı. Galatasaray, daha sonra teknik direktör Okan Buruk ile geçen sezon aynı başarıyı yakaladı.

Bu sezon ise ilk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ikas Eyüpspor'u 2-0 ve altıncı haftada da TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek söz konusu başlangıcı tekrarladı.

Sarı-kırmızılılar, bugünkü galibiyetle birlikte ise Süper Lig'deki en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

Söz konusu 7 maçta 19 gol atıp 2 gol yedi

Galatasaray, bu sezonki ilk 7 hafta itibarıyla en çok gol atan takım konumunda bulunurken, Göztepe ile ligin en az gol yiyen ekibi oldu.

Sarı-kırmızılılar, ilk 7 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırırken sadece 2 gol yedi. 17 gol averajına sahip Galatasaray, 5 maçta da kalesinde gole izin vermedi.

8 farklı futbolcu gol attı

Galatasaray, söz konusu 7 maçta toplam 8 farklı oyuncudan gol katkısı aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi 5, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz 3'er, Yunus Akgün ile Victor Osimhen 2'şer, Leroy Sane, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez ise 1'er gol kaydetti.

Galatasaray'ın bir golünü de rakip oyuncu kendi kalesine atmıştı.

Üst üste 3 maç daha kazanırsa Fenerbahçe'yi yakalayacak

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3 maç daha kazanırsa, Fenerbahçe'nin rekorunu egale edecek.

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki ilk 10 maçını kazanarak bu alanda rekor kırmıştı.

Sarı-kırmızılılar, ligde sırasıyla çıkacağı Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarından galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin kırdığı bu rekoru yakalayacak.

Okan Buruk, kendi rekorunu geliştirdi

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, kendi rekorunu ileriye taşıdı.

Tecrübeli teknik adam, geçen sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla birlikte 1998-1999 sezonunda 5'te 5 yapan Fatih Terim'i bu alanda geçerek, sarı-kırmızılıların tarihinde 6'da 6 yapan ilk Türk teknik direktör olmuştu.

Söz konusu başarıyı bu sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasında tekrarlayan Okan Buruk, Alanyaspor'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyetle 7'de 7 yaptı ve kendi rekorunu geliştirdi.