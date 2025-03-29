Galatasaray Süper Lig'de İlk Yenilgisini Beşiktaş'a Karşı Aldı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar, ligdeki performansıyla 22 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederek lider konumda bulunuyor.
Galatasaray, Beşiktaş maçıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez kaybetti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Aslan böylece ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı. Cimbom ligde daha önce de Kasımpaşa ile 2, Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile de 1'er kez berabere kalarak puan kaybetmişti.
Galatasaray, 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor