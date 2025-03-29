Galatasaray Süper Lig'de İlk Yenilgisini Beşiktaş'a Karşı Aldı

Galatasaray, Beşiktaş maçıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Aslan böylece ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı. Cimbom ligde daha önce de Kasımpaşa ile 2, Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile de 1'er kez berabere kalarak puan kaybetmişti.

Galatasaray, 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. - İSTANBUL