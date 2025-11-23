Galatasaray, Süper Lig'de iki maç sonra galip geldi

GALATASARAY, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği 'ni geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 32'ye yükselten sarı-kırmızılılar, iki maçlık galibiyet ve gol hasretine son verdi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'yle karşılaştı. RAMS Park'ta saat 20.00'de oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılar baskılı başladı. İlk dakikalarda sarı-kırmızılı ekip birçok gol fırsatları yakalasa da golü Gençlerbirliği buldu. 22'nci dakikada M'Baye Niang ile öne geçen Gençlerbirliği, ilk yarıyı da 1-0 üstün kapattı.

İkinci yarıya değişiklikle başlayan Galatasaray, daha etkili bir oyun ortaya koydu. 55'inci dakikada Mauro Icardi ile beraberliği yakalayan sarı-kırmızılar, 57'nci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle öne geçti: 2-1. Gençlerbirliği'nde Thalisson, 60'ıncı dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. 10 kişi kaldıktan sonra savunmada daha da açık veren Gençlerbirliği, 66'ncı dakikada kalesinde golü gördü. Galatasaray'da oyuna sonradan dahil olan İlkay Gündoğan, durumu 3-1'e getirerek takımını rahatlattı. Gençlerbirliği, 77'nci dakikada Metehan Mimaroğlu'nun kafa golüyle farkı 1'e indirse de bu gol yeterli olmadı. Karşılaşmanın son bölümüne girilirken 90+3'üncü dakikada Galatasaray'da Roland Sallai direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, geriye düştüğü maçı 3-2'lik skorla kazandı.

İÇ SAHADA 33 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Gençlerbirliği maçıyla birlikte Galatasaray tüm kulvarlarda evinde oynadığı son 33 resmi karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. İç sahada son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonraki süreçte evinde çıktığı 33 karşılaşmada da mağlup olmadı. Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere toplamda 33 resmi karşılaşmada; 24 galibiyet ve 9 beraberlik alan sarı-kırmızılar, iç sahada yenilmeyi unuttu.

SARI-KIRMIZILI EKİP 2 MAÇ ARANIN ARDINDAN KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de 2 maç sonra galip geldi. Son galibiyetini Süper Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe karşısında alan sarı-kırmızılar, sonrasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken, Kocaelispor'a da 1-0 mağlup olmuştu. Bu iki karşılaşmada rakip filelere gol atamayan Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek 2 maç aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı.

GALATASARAY LİGDE 20 MAÇ SONRA 2 GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de 20 maç sonra kalesinde 2 gol gördü. Son olarak geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona eren derbide 2 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 8 karşılaşmada 22 gol atarken, kalesinde ise sadece 2 gol görmüştü. Bu sezon Çaykur Rizespor, Tümosan Konyaspor, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor'dan 1'er gol yiyen Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise kalesinde 2 gol gördü.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN 12 MAÇLIK GOL HASRETİ SONA ERDİ

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Gençlerbirliği mücadelesiyle 12 maç sonra gol attı. Karşılaşmaya en ileri uçta başlayan milli oyuncu, 57'nci dakikada takımının ikinci golüne imza atarak bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkardı. Son olarak Misirli.com.tr Fatih Karagümrük maçında ağları sarsan 25 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 8 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 olmak üzere toplam 12 maç sonra gol atmış oldu. Ayrıca Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de birden fazla maçta hem gol hem de asist yapan tek oyuncu oldu. Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK karşılaşmasında 2 gol, 1 asist kaydeden Barış; Gençlerbirliği mücadelesinde ise 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

MAURO ICARDI LİGDE 7'NCİ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Gençlerbirliği ağlarını sarsarak Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı. Karşılaşmaya yedek soyunan Icardi, 40'ıncı dakikada Wilfried Singo'nun yerine dahil oldu. 55'inci dakikada takımına beraberliği getiren Arjantinli yıldız, bu sezonki 7'nci golüne imza attı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 16'ncı maçına çıkan 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, Süper Lig'de oyuna sonradan dahil olarak en fazla gol atan oyuncu konumunda da yer alıyor.

SAKATLIĞINI ATLATAN İLKAY GÜNDOĞAN GOLLE DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekibin 35 yaşındaki tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, sakatlık sonrası ilk maçında golünü attı. Son olarak Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyen İlkay Gündoğan; ligde Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında forma giyememişti. Gençlerbirliği maçıyla 5 maç sonra kadroda yer alan İlkay, 66'ncı dakikada fileleri havalandırarak golle dönmüş oldu. Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan tecrübeli orta saha, daha önce Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde gol atmıştı. Gençlerbirliği maçında da gol sevinci yaşayan İlkay Gündoğan, toplam gol sayısını 2'ye çıkarmış oldu.

ROLAND SALLAI DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-kırmızılı ekipte, 28 yaşındaki Macar oyuncu Roland Sallai, Gençlerbirliği karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Gençlerbirliği mücadelesinin 90+3'üncü dakikasında Zan Zuzek'e yaptığı müdahale sonrası hakem Ozan Ergün, VAR'dan da pozisyonu izledikten sonra Macar oyuncuya direkt kırmızı kartını gösterdi. Galatasaray kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Sallai, son olarak Macaristan Milli Takımı'yla 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 5'inci hafta maçında İrlanda'ya karşı 52'nci dakikada kırmızı kartla cezalandırılmıştı.