Galatasaray kafilesi Gaziantep'e geldi
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maç için Gaziantep'e geldi. Takım, güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti ve taraftarlar meşalelerle oyuncuları karşıladı.
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.
Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen İstanbul ekibi, daha sonra güvenlik tedbirleri eşliğinde konaklayacağı otele geçti.
Sarı-kırmızı futbolcuların otele girişi sırasında bir grup taraftar, meşaleler yakıp, tezahüratlar eşliğinde oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor