Haberler

Galatasaray kafilesi Gaziantep'e geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maç için Gaziantep'e geldi. Takım, güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti ve taraftarlar meşalelerle oyuncuları karşıladı.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen İstanbul ekibi, daha sonra güvenlik tedbirleri eşliğinde konaklayacağı otele geçti.

Sarı-kırmızı futbolcuların otele girişi sırasında bir grup taraftar, meşaleler yakıp, tezahüratlar eşliğinde oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Trump'ın sevinci kursağında kalabilir! Venezuela ordusu harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz

TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz
Yunanistan'da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi

Havada büyük kaos yaşanıyor! Bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama

Galatasaray için resmi açıklama
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti

Boşanma kararı alan Mali ile Gülseren Ceylan'dan haber var