Galatasaray, Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye başvurdu

Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı. Galatasaray, derbinin Türkiye'de oynanmasını ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilmesini talep etti.

(son dakika) Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinin yerinin değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı

Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanacak olmasının tartışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilen derbi mücadelenin bu yıl Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmasını ve hatta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını TFF'ye yazı göndererek resmi talepte bulundu.