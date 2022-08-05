Galatasaray, Süleyman Luş'u Tuzlaspor'a kiraladı Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek Süleyman Luş'u Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'a kiraladı. Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek Süleyman Luş'u Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'a kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Süleyman Luş'un, 2022-2023 sezonu sonuna dek geçici transferi için Tuzlaspor ile anlaşmaya varılmıştır." denildi. Galatasaray altyapısından yetişen Süleman Luş, geçen sezonu 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da kiralık olarak geçirdi. Süleyman, 14 lig, 4 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Spor AA / Emrah Oktay Galatasaray Spor Haberler

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