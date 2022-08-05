Galatasaray, Süleyman Luş'u Tuzlaspor'a kiraladı - Haberler

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Galatasaray, Süleyman Luş'u Tuzlaspor'a kiraladı

Galatasaray, Süleyman Luş'u Tuzlaspor'a kiraladı

Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek Süleyman Luş'u Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'a kiraladı.

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Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek Süleyman Luş'u Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Süleyman Luş'un, 2022-2023 sezonu sonuna dek geçici transferi için Tuzlaspor ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Galatasaray altyapısından yetişen Süleman Luş, geçen sezonu 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da kiralık olarak geçirdi. Süleyman, 14 lig, 4 Türkiye Kupası maçında forma giydi.

AA / Emrah Oktay - Spor

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