Galatasaray, Süleyman Luş ile yollarını ayırdı

Galatasaray, kulübün altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Süleyman Luş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılılar, altyapıdan yetişen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Süleyman Luş ile yollarını ayırdığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Süleyman Luş'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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