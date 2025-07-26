Galatasaray, Strasbourg'u 3-1 Mağlup Etti

Galatasaray, hazırlık maçında evinde karşılaştığı Fransız ekibi Strasbourg'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Galatasaray, 4. hazırlık maçında RAMS Park'ta Fransız temsilcisi Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 5. dakikasında Roland Sallai'nin golüyle sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Aslan, 49. dakikada Lucas Torreira ile 69. dakikada da Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle skoru 3-0 yaptı. Konuk ekip, 81. dakikada Milos Lukovic'in golüyle farkı 2'ye indirdi. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray ile Strasbourg arasında oynanan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetti. Sağlam'ın yardımcılıklarını Azad İlhan ile Yusuf Susuz yaptı. 4. hakem olarak da Burak Demirkıran yer aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Ismail Jakobs ve Ahmed Kutucu 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Elias Jelert, Derrick Köhn, Przemyslaw Frankowski, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Eyüp Aydın, Leroy Sane, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Yusuf Demir bekledi.

Barış Alper Yılmaz 2. golünü kaydetti

Galatasaray'da, Strasbourg müsabakasına 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, forvet bölgesinde görev aldı. Barış Alper, 69. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve takımının 3. golünü kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu, Cagliari mücadelesinde de gol sevinci yaşamıştı.

Roland Sallai, 2. golünü attı

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Cagliari ile oynanan hazırlık müsabakasının ardından Strasbourg karşısında rakip fileleri havalandırdı. Sallai, 5. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında defanstan dönen topa ceza sahası dışından gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Ayrıca ikinci yarı oyuna Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Derrick Köhn, Przemyslaw Frankowski, Metehan Baltacı, Leroy Sane, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert ve Yusuf Demir dahil oldu.

Leroy Sane ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Alman futbolcu Leroy Sane, Strasbourg karşılaşmasında yedeklerde yer aldı. Müsabakanın 75. dakikasında Roland Sallai'nin yerine oyuna giren Sane, böylece sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, oynadığı oyunla taraftarın beğenisini kazanırken, maçın ardından da taraftarlara 3'lü çektirdi.

Victor Osimhen tezahüratları

Galatasaray taraftarları, müsabakanın son dakikalarında geçtiğimiz sezon Napoli'den kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgili tezahüratlarda bulundu. 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' tezahüratında bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı futbolcunun transferinin gerçekleşmesi için yönetime isteklerini iletti.

Öte yandan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de unutulmadı. Galatasaraylı taraftarlar, Icardi için kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi.

Hazırlık maçlarında 4'te 4 yaptı

Galatasaray, 4. hazırlık maçını da kazandı. Sarı-kırmızılılar daha önce yaptığı hazırlık müsabakalarında Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'ı 2-1 ve Cagliari'yi de 3-1'lik skorlarla mağlup etti.

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de evinde Lazio ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL