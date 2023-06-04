- Galatasaray stada geldi Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı stada ulaştı.

- Galatasaray stada geldi

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Nef Stadyumu'nda bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray, stada geldi. Bu maç öncesinde son çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-kırmızılıları taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.