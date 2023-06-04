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Galatasaray stada geldi

Galatasaray stada geldi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Nef Stadyumu'nda bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray, stada geldi. Bu maç öncesinde son çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-kırmızılıları taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Nef Spor Haberler

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