Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur İstifa Etti

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un istifası Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirildi.

Galatasaray Sportif AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Sayın Erden Timur, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.