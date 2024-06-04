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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur İçin Veda Mesajı

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Galatasaray Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un istifası üzerine veda mesajı yayımladı. Mesajda, Timur'un Galatasaray'a verdiği emekler ve katkılar için teşekkür edildi.

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekiliği görevinden istifa eden Erden Timur için veda mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Birlikte kazanılan tüm zaferler, şampiyonluklar ve sayısız mutluluklar... Görevi süresince hepimizin çocukluk aşkı Galatasaray'a verdiği emeklerden ve katkılardan dolayı Galatasaraylı Erden'e kalpten teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

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