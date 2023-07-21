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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur: "Mauro Icardi transferi için uçağı bile göndermiştik. Sağlık konusu olmasaydı, ne zaman geleceği...

Spor Haberleri

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur: "Mauro Icardi transferi için uçağı bile göndermiştik. Sağlık konusu olmasaydı, ne zaman geleceği belliydi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur: "Mauro Icardi transferi için uçağı bile göndermiştik. Sağlık konusu olmasaydı, ne zaman geleceği belliydi. 10-15 günlük bir gecikme olacak. Bu da Icardi açısından haklı bir gerekçe. Bu yüzden gecikecek." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mauro Icardi Erden Timur Galatasaray Spor Haberler

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