Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur: "Mauro Icardi transferi için uçağı bile göndermiştik. Sağlık konusu olmasaydı, ne zaman geleceği belliydi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur: "Mauro Icardi transferi için uçağı bile göndermiştik. Sağlık konusu olmasaydı, ne zaman geleceği belliydi. 10-15 günlük bir gecikme olacak. Bu da Icardi açısından haklı bir gerekçe. Bu yüzden gecikecek." - İSTANBUL