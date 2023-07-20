Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur: "Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık konusu var, onun birkaç tane daha testi var. Onun akabinde...
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur: "Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık konusu var, onun birkaç tane daha testi var. Onun akabinde gelecekler.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur: "Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık konusu var, onun birkaç tane daha testi var. Onun akabinde gelecekler." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor