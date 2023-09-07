Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur: "Transfer sezonunu kapattık. Bundan sonra olursa ya fırsat transferi yaparız ya da bir pozisyonu...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur: "Transfer sezonunu kapattık. Bundan sonra olursa ya fırsat transferi yaparız ya da bir pozisyonu doldurmak için çok iyi bir yerli oyuncu alabiliriz."