Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı tebrik etti.