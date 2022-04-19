Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne genel kurul kararının iptali davası açıldı

İSTANBUL 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Nisan 2022'de gerçekleşmesi beklenen Galatasaray Seçim Genel Kurulu toplantısının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Avukat Fırat Develioğlu, Galatasaray Spor Kulübü Derneği hakkına Genel Kurul kararının iptali davası açtı. Develioğlu'nun İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde davacı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 26 Mart 2022 tarihinde düzenlediği Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 27 Mart 2022'de Genel Kurul Kararları'nın uygulandığı belirtildi.

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, GS TV'den Genel Kurul yayın görüntüleri, Genel Kurul'un toplantı tutanağı ve hazirun cetveli gibi belgelerin davalı kuruldan celbine karar verdi. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra dosya üzerinden ön inceleme yapılmasına karar veren mahkeme, tarafların delilleri sunmalarının ardından ön inceleme duruşması yapılması takdirinde taraflara davetiye çıkarılmasına karar verdi.

Demirören Haber Ajansı / Spor