Galatasaray, Sparta Prag maçında son 3 maçın kadrosunu korudu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son 3 Süper Lig maçının kadrosunu korudu.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'ini sürdü.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Tete, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius bekledi.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 2-1 kazandıkları Gaziantep FK, 24. haftasında 2-0 galip geldikleri Yılport Samsunspor ve 25. haftada 2-0 galip tamamladıkları RAMS Başakşehir mücadelelerinde görevlendirdiği başlangıç kadrosunu bozmadı.

Yeni transfer Aurier kadroda yok

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımın ara transfer döneminde kadroya kattığı Fildişi Sahilli sağ bek, şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan dün döndü. Henüz takımla antrenmana çıkmayan 31 yaşındaki futbolcu, Sparta Prag maçının kadrosunda yer bulmadı.

Galatasaray'da ayrıca UEFA listesine yazılmayan yeni transfer Derrick Köhn ile Eyüp Aydın da kadroda yer almadı.

Oliveira, 12 maç sonra kadroda

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, 12 resmi maçın ardından kadroya alındı.

Aralık ayının ortalarında antrenmanda göğüs kasından sakatlanan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan Oliveira, Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maç kaçırdı. Sparta Prag maçının kadrosuna alınan tecrübeli futbolcu, uzun sürenin ardından müsabaka kadrosuna girdi.

Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim Bardakcı da 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 5 resmi maçın ardından kadroya döndü.

İki futbolcu da yedekler arasında şans bekledi.