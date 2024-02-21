Galatasaray, Sparta Prag deplasmanında

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında yarın Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Galatasaray yarın TSİ 23.00'te deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanan maçtan sarı-kırmızılılar 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Aslan kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

Son 10 maçını kazandı

Galatasaray, oynadığı son 10 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Süper Lig'de Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ve Bandırmaspor, Avrupa Ligi'nde de Sparta Prag'ı mağlup etmeyi başardı.

6. randevu

Sparta Prag ile Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 3'ü Avrupa Ligi, 2'si de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 kez sahadan galip ayrılırken, Çekya ekibi de 2 kez kazandı. 1 mücadele ise berabere sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray 7 gol atarken, Prag ise 9 gol kaydetti.

Avrupa kupalarında 316. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 315 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 113 defa sahadan galip ayrılırken, 118 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan mücadelelerde Cimbom, rakip fileleri 426 kez havalandırırken, kalesinde 468 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde 93 maça çıktı

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 93 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan mücadelelerde 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 mağlubiyet aldı. Aslan bu müsabakalarda 145 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 115 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 13 maça çıktı. Buruk, Şampiyonlar Ligi ve gruplarında 12, Avrupa Ligi'nde de 1 olmak üzere oynadığı bu karşılaşmaların 7'sini kazanırken, 3'ünü de kaybetti. 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

Çekya takımlarıyla 9 karşılaşma yaptı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Çekya temsilcileri ile 9 resmi maça çıktı. Aslan; Banik Ostrava, Sparta Prag ve Mlada Boleslav ile oynadığı 9 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Sparta Prag'ta 3 futbolcu cezalı

Sparta Prag'ta Galatasaray maçı öncesinde 3 futbolcu, kart cezalarından dolayı oynamayacak. İlk maçta kırmızı kart gören Matej Rynes ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Veljko Birmancevic ve Ladislav Krejci mücadelede görev alamayacak.

Mauro Icardi, Avrupa'da 6 gol attı

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olarak Arjantinli futbolcu Mauro Icardi yer alıyor. Icardi, Şampiyonlar Ligi gruplarında ve elemelerinde 5, Avrupa Ligi'nde de 1 kez rakip fileleri havalandırdı. 31 yaşındaki futbolcuyu, 3'er golle Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens, 2 golle de Hakim Ziyech takip etti.

Victor Nelsson, Ziyech ve Aurier oynamayacak

Galatasaray'da Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, ilk müsabakada kırmızı kart gördüğü için rövanşta olamayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Hakim Ziyech ile Serge Aurier de forma giyemeyecek.

Anthony Taylor düdük çalacak

Sparta Prag - Galatasaray müsabakasını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de John Brooks olacak. Maçta VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da ise David Coote oturacak. - İSTANBUL