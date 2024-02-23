Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Sparta Prag'a yenilerek Avrupa kupalarına veda etti

Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a 4-1 yenilen Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etti. Galatasaray'ın golünü Abdülkerim Bardakcı atarken, Sparta Prag'ın gollerini Angelo Preciado, Indrit Tuci, Lukas Haraslin ve Jan Kuchta kaydetti. Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 14 maç yaparken, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibine 4-1 yenilen Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etti.

Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünü Abdülkerim Bardakcı atarken, ev sahibi ekibin gollerini ise Angelo Preciado, Indrit Tuci, Lukas Haraslin ve Jan Kuchta kaydetti.

Çekya ekibi aldığı bu galibiyetle kupada adını son 16 turuna yazdırırken, Galatasaray ise organizasyondan elendi.

Karşılaşmanın ardından iki takımın yedek kulübeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kırmızı kart gösterildi.

Avrupa'da 14 maç yaptı

Galatasaray, Avrupa kupalarında bu sezon 14 karşılaşma yaparken, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, bu aşamada 5 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

Kupa 2'ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, ilk maçta 3-2 yendiği Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek elendi.

Sparta Prag karşısında deplasmanda yine kazanamadı

Galatasaray, Sparta Prag ile deplasmanda yaptığı 3. müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk olarak 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde eşleştiği Sparta Prag ile deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kaybetmişti.

Galatasaray, 1997-1998 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşılaştığı rakibine Prag'daki maçta 3-0 yenilmişti.

İlk maçta da 10 kişi kalmıştı

Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle maçı bir kişi eksik bitiren Galatasaray, sahasındaki karşılaşmada da 10 kişi kalmıştı.

İstanbul'da oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 3-2 kazandığı maçta Victor Nelsson, 62. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Abdülkerim Bardakcı'nın 6. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Abdülkerim Bardakcı, bu sezon resmi maçlarda 6. kez ağları havalandırdı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, daha önce Trendyol Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ile Türkiye Kupası'nda birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

Abdülkerim Bardakcı, bir sezonda kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştı.

Kaynak: AA / Spor

Abdülkerim Bardakcı Sparta Prag Galatasaray Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Birol Güven kimdir, Birol Güven, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Galatasaray UEFA Konferans ligi muhtemel rakipleri kim? 2024 Müftüler Kararnamesi yayınlandı! İşte yeni Bayburt, Batman, Sinop, Kocaeli, Çorum, Balıkesir, Kırıkkale, Bingöl, Tunceli, Hakkari müftüleri! Galatasaray elendi mi, Galatasaray Avrupa'dan elendi mi (Sparta Prag)? 23 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 23 Şubat Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 23 Şubat Cuma Hutbesi! 23 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 23 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 23 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 23 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri kim?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title