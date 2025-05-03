Galatasaray Son 3 Maçında 14 Gol Attı

Galatasaray Son 3 Maçında 14 Gol Attı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 3 maçta toplamda 14 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi. Son olarak Sivas'ı 4-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, önceki maçlarda Eyüpspor ve Konyaspor'u da 5-1'lik skorlarla yenmişti.

Galatasaray, 2'si Trendyol Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 3 maçta 14 gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivas ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, son maçlarda hücumdaki etkili oyununu Sivas'a karşı da sürdürdü ve müsabakadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan böylece son 3 resmi mücadelede toplam 14 gol kaydetti. Cimbom daha önceki maçlarda Süper Lig'de Eyüpspor'u 5-1, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Konyaspor'u 5-1'lik skorlarla mağlup etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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